Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у Евросоюза нет оснований соглашаться на изменение даты Brexit. Об этом сообщает Reuters.

"Это (нынешнее состояние переговоров - Ред.) очень волнует. Британцы должны сказать нам, чего они хотят", - заявил французский министр.

На вопрос, возможно ли очередная отсрочка даты Brexit, Ле Дриан ответил, что не в нынешних условиях. "Мы не собираемся делать это каждые три месяца", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что в среду, 4 сентября, депутаты парламента Великобритании сделали первый шаг для блокирования выхода страны из ЕС без соглашения, поддержав соответствующий законопроект.

Также мы рассказывали, что из-за Brexit британский фунт упал до трехлетнего минимума.