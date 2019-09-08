На Кипре утонул трехлетний мальчик из Украины. Об этом рассказали в посольстве России на острове, передает РИА "Новости".

"Мы обратились к кипрским властям, чтобы получить информацию о гражданстве ребенка. Как в итоге удалось выяснить, погибший мальчик был гражданином Украины", - сообщили в посольстве.

Отметим, что ранее сообщалось о гибели трехлетней малыша из России. Тело ребенка обнаружили без сознания в бассейне дома в деревне Аргака. Несмотря на то, что ребенка доставили в больницу, спасти его не удалось.



Сотрудниками правоохранительных органов была начата проверка.

Напомним, что в реке Днестр утонул мальчик, который купался в спасательном жилете из бутылок.

Также в озере в Киеве утонул 21-летний индиец.