В воскресенье, 8 сентября, около 07.00 в Киеве, поблизости от улицы Маршала Конева, 8 местные жители обнаружили в озере тело женщины. Оно было прямо на поверхности воды. Об этом сообщает "Информатор".

На место прибыли спасатели и достали погибшую из воды. Она находилась в 5-7 метрах от берега. Личность погибшей не установлена, ей около 35-40 лет. Женщина была в одежде, но никаких личных вещей при ней не нашли.

На противоположном берегу нашли рюкзак, возможно, он и принадлежит погибшей. Для разбирательств на место прибыла следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Фото: Информатор

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