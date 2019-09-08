Вчера между Киевом и Москвой состоялся масштабный обмен пленными. Впрочем, формальный статус этих людей - осужденные или подозреваемые в различных преступлениях. Поскольку официальной войны между странами нет.

Россия отдала 35 украинских граждан. По логике вещей, Украина должна была вернуть столько же россиян. Однако на деле граждан РФ в обменном списке Украины оказалось меньше - по разным данным, от 13 до 15.

Остальные - украинцы, поддерживающие "ДНР/ЛНР" или просто настроенные пророссийски.

Это по сути главный парадокс обмена. Получается, мы обменяли украинцев на украинцев. Что добавляет аргументов тем, кто считает, что в Украине происходит прежде всего гражданский конфликт, а не война с Россией.

И хотя власти такую постановку вопроса отметают, состав пленных, переданных РФ, говорит сам за себя.

"Страна" разбиралась, кто есть кто среди пленных, выданных в РФ.

Трудности подсчета

Ни Украина, ни Россия не публикуют полных списков россиян и украинцев, которых выдали в РФ. Разные варианты списков ходят по СМИ, которые различаются фамилиями.

Даже на групповом фото вылетающих из Киева заключенных всего 24 человека.

Одно известно точно - это то, что с обмена в последний момент сняли россиянина Руслана Гаджиева (он нем мы расскажем ниже).

"Комсомольская правда" утверждает, что те же Вышинский и Цемах вообще были отправлены в Россию вне основного списка (то есть они, получается, шли вне прцедуры обмена). Без них и Гаджиева в списке "КП" - 36 человек. Из которых нужно также исключить Андрея Третьякова, который уже был обменян в 2017 году и Анну Дубенко (она уже давно вышла на свободу).

То есть остается 34 человека, которых выдали Москве + Вышинский и Цемах.

Впрочем, возможно публикация официально информации о тех, кого передали в РФ, может откорректировать список имен. А пока разберемся что известно о тех, кто уже точно установлен.

Владимир Цемах

Человек, который стал камнем преткновения при обмене. Командир ПВО из "ДНР", которого летом выкрали с неподконтрольной территории украинские спецслужбы. При этом один спецназовец погиб, а второму оторвало ногу.

Цемах нужен был Украине в рамках дела сбитого на Донбассе "Боинга" - он якобы видел "Бук", из которого стреляли по самолету и даже, как утверждают, помогал его перевозить.

Впрочем сам "Борисыч" (позывной Цемаха) этот факт не признает, а доказательная база основана на маловнятной видеозаписи, где главное слово из трех букв, произносимое Цемахом, запикано. И остается только догадываться, сказал он "Бук" или, к примеру, "х@й".

К тому же обвинений Цемаху по делу "Боинга" после похищения так и не предъявили. Хотя заинтересованность в его показаниях и высказала следственная группа в Нидерландах. Она даже просила у Киева не отдавать Цемаха.

К голландцам присоединились "порохоботы" и националисты, которые пытались сорвать обмен, требуя не выдавать ценного, по их мнению, свидетеля. Однако Цемаха передали России, заявив, что накануне обмена с ним успел побеседовать представитель международного следствия.

Впрочем, критиков новой власти это не успокоило. Они со вчерашнего дня заявляют, что Зеленский "прогнулся под Путина" и сливает выгодный Украине приговор по делу MH17.

Их оппоненты отвечают, что никакой уверенности в ценности этого свидетеля нет, а судя по его бэкграунду высока вероятность, что "Борисыч" начнет говорить совсем не то, чего от него ждут. Например, о том, что "Боинг" сбила украинская авиация или ПВО.

Кирилл Вышинский

Вышинский - журналист, директор "РИА Новости Украина". Его арестовали в 2018 году за госизмену. История отдавала политическим заказом: больше чем за год следствие так и не смогло передать дело в суд.

Хотя что там было расследовать столько времени - не совсем понятно. Главные претензии к Вышинскому касались статей о ситуации в аннексированном Крыму и его наград от российских властей.

Подробнее о деле Кирилла можно прочитать в материале "Пять фактов о деле Вышинского и о причинах его выхода на волю".

Сам журналист в интервью "Стране" говорил, что его дело было нужно Порошенко во-первых для "обменного фонда", а во-вторых - для громких "перемог".

Виктор Агеев

Виктора Агеева, гражданина России и уроженца Алтая, задержали 24 июня 2017 года под луганским селом Желобок. Его обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов и терроризме. В январе 2018 года украинский суд приговори его к 10 годам лишения свободы.

На суде Агеев сказал, что приехал в "ЛНР" служить добровольцем.

Его мать Светлана даже ездила в Киев, где записывала совместное видеообращение с жительницей Украины, чей сын тоже был заключенным в России. Женщины просили власти России и Украины обменяться пленными, чтобы их сыновья вернулись в семьи.

Александр Баранов и Максим Одинцов

Оба - бывшие солдаты ВСУ, которые в 2014 году после аннексии Крыма приняли российское гражданство и стали военнослужащим российской армии.

Задержаны в разное время на админгранице с Крымом. Фигуранты дела о "крымских дезертирах". Баранов приговорен в Украине к 13-ти годам лишения свободы, Одинцов - к 14-ти.

Бобовая, Пикалов, Хитров, Мельничук

Участники одесского антимайдана и акций протеста 2 мая 2014 года. Их задержали в 2017 году и обвинили по двум статьям: незаконное хранение оружия и госизмена.

СБУ предполагала, что Елена Бобовая, Валерий Пикалов, Денис Хитров и Петр Мельничук вербовали украинских военных и собирали информацию о ВСУ по заданию Генштаба РФ.

Мельничук - гражданин Молдовы (из Приднестровья), остальные - украинцы.

Приговора по ним не было. Все это время все четверо находились в Одесском СИЗО.

Андрей Васьковский

Бывший сотрудник СБУ и, соответственно, гражданин Украины. Его задержали сравнительно недавно - в прошлогоднем августе. Официально его называли "кротом", не раскрывая характера шпионажа. По некоторым данным, он пересылал на сторону фотокопии секретных документов.

Вплоть до обмена находился в СИЗО. А в конце августа ему быстро "сделали" приговор, который был на удивление мягким и равнялся годичному сроку пребывания в изоляторе.

Таким образом Васьковский за несколько дней до обмена вышел на свободу. И чисто формально мог вообще никуда не уезжать. Впрочем, очевидно, что мягкость приговора была обсусловлена скорым обменом.

Владимир Галичий

Еще один гражданин Украины. Впрочем, наверняка имеющий также и российский паспорт: сам он из Крыма, и был задержан при пересечении админграницы с полуостровом в 2015 году.

Галичий был депутатом Севастопольского горсовета. В марте 2014 года он голосовал за вхождение в состав России.

После задержания ему предъявили обвинение в госизмене. Однако Галичий своей вины не признает. С тех пор никакого решения суда по нему нет, и обвиняемый почти четыре года находился в СИЗО.

Сергей Гнатьев

Гражданин Украины, крымчанин, жил на территории материковой Украины. Его задержали в 2017 году за нападение с ножом в Киеве на националиста из "ОУН" Виталия Регора.

Регор на шествии в честь Дня победы 2016 года атаковал женщину и ее дочь, с которых сорвал георгиевскую ленту.

Регор срывает георгиевскую ленту

Гнатьев отомстил Регору на следующий день, восемь раз ударив его ножом в подземном переходе. Через несколько месяцев его задержали в Днепропетровской области. Крымчанин жил там у своих знакомых.

Его осудили на восемь лет, но в конце августа Апелляционный суд отпустил его из-под стражи по ходатайству прокуратуры - для обмена.

Станислав Ежов

Бывший переводчик и начальник протокола премьер-министра Владимира Гройсмана, которого подозревали в шпионаже.

Ежова с помпой и под камеры задержали в конце 2017 года. Однако еще задолго до обмена выпустили из СИЗО под домашний арест - благодаря решению Конституционного суда, который позволил применять более мягкие меры пресечения по делам, связанным со шпионажем и госизменой.

Суды по Ежову шли в закрытом режиме. Перед обменом он пошел на сделку со следствием и признал вину. Суд приговорил его к тому же сроку, что Ежов просидел в СИЗО, и таким образом перед самым обменом он вышел на свободу.

Аркадий Жидких

Гражданин России с позывным "Якут". Его взяли в плен на Донбассе еще в 2015 году. Служил в батальоне "Восток".

Игорь Кимаковский

Гражданин России. По профессии - учитель. Задержан в Донецкой области еще в 2019 году, и с тех пор практически все время находится в СИЗО. Его обвиняют в работе на ФСБ, он же говорит, что приехал в "ДНР" помогать с восстановлением инфраструктуры.

Кимаковского хотели включить на обмен еще в 2017 году, но этого не произошло из-за вмешательства вице-спикера Ирины Геращенко. В 2018 году его выпустили из-под стражи, но через два месяца снова арестовали.

Ольга Ковалис и Павел Черных

Супружеская пара, граждане России. Их задержали на блокпосту под Мариуполем еще в 2015 году и с тех пор держали в СИЗО по обвинению в шпионаже.

После вмешательства Геращенко в 2017 году ее с мужем вычеркнули из списков на обмен.

Дмитрий Кореновский, Виктор Федоров

Два жителя Николаева, которых в 2018 году задержали за шпионаж. Кореновский - местный скульптор. Приговора ни он, ни Федоров не получили. Перед обменом суд изменил им меру пресечения на личное обязательство.

Сергей Лазарев

Еще один украинец, летчик, полковник ВВС Украины. В 2018 году его приговорили к четырем годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ. Имел позывной "Сократ". По утверждению следствия, он сам нашел связь с российскими спецслужбами, потому что был недоволен политикой украинизации, которую проводил Порошенко.

Юрий Ломако

Еще один украинский военный - капитан 1-го ранга военно-морских сил. Его задержали в прошлом году в Очакове по подозрению в шпионаже. Весной Ломако приговорили к пяти годам.

Евгений Мефедов

Россиянин, который участвовал в акциях одесского антимайдана. Был арестован еще в 2014 году по делу трагедии 2 мая (по нему задерживали только антимайдановцев, хотя именно они и пострадали после сожжения Дома профсоюзов).

В 2017 году Мефедова полность. оправдал суд, но СБУ сразу задержала его вновь. Только перед обменом Евгения выпустили из СИЗО под залог, который собрала партия "Оппозиционная платформа За жизнь".

То есть россиянин без доказанной вины просидел в Украине пять лет в тюрьме.

Юлия Прасолова

Жительница Донецка, которую обвинили в убийстве полковника Александра Хараберюша из мариупольской СБУ в 2017 году. Он взорвался в собственной машине. Как считает следствие, именно Прасолова установила взрывное устройство под его автомобиль.

Дончанка призналась в совершенном преступлении. По ее словам, взрывчатку она заложила так: "Я рядом с машиной ходила-ходила, смотрела-смотрела. Потом покурила на детской площадке и пошла закладывать заряд". В 2018 году ее осудили на 12 лет.

Обмен Прасоловой рождает вопросы к следствию. Убийство Хараберюша - это очень резонансное и тяжкое преступление, которое граничит с терроризмом. Однако женщину легко выдают на обмен - хотя со стороны России никого с похожими "достижениями" и близко нет. При этом россиянина Гаджиева, за которым таких грехов не числится, оставляют в Украине.

Что рождает закономерный вопрос - а действительно ли эта дончанка убила полковника СБУ? Или убийство Хараберюша повесили на нее для пиара предыдущей власти? Если верно второе предположение, то тогда становится понятно, почему Прасолову так легко отпустили.

Александр Ракушин

Офицер запаса ВСУ, обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами России. Его задержали совсем недавно - этим летом за попытку вербовки сотрудников СБУ. В конце августа был отпущен судом под личное обязательство.

Его задержали в июне 2019 года. Следствие считает, что ФСБ завербовала Ракушина еще в 2017 году на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища. Он якобы собирал информацию о украинском вооружении и пытался вербовать сотрудников СБУ (суд этого еще не доказал).

Антонина Родионова

Гражданка Украины, служила в Нацгвардии - делопроизводителем в службе радиационной, химической, биологической защиты. В 2018 году была приговорена к четырем годам лишения свободы.

Александр Саттаров

Украинец, сотрудник "Беркута", задержан в 2017 году за якобы сепаратизм. Следствие подозревает, что Саттаров был участником "самообороны Крыма" во время аннексии и блокировал военный аэродром Бельбек в Севастополе. В конце августа суд выпустил его из-под стражи. Обвинительного приговора не было.

Алексей Седиков

Гражданин России, лейтенант запаса ВС РФ, воевал за "ЛНР". Попал в плен к ВСУ в 2016 году и был признан виновным в терроризме. Получил 11 лет тюрьмы. 22 августа написал заявление на обмен и был помилован.

Олег Хоменко

Гражданин Украины и служащий ВСУ. Обвиняется в переходе на сторону противника, в каких обстоятельствах - неизвестно. Не осужден, на обмен пошел после смягчения меры пресечения.

Александр Валехидис

Россиянин, осужден за шпионаж.

Его задержали во Львове в июле 2014 года якобы во время передачи секретных документов российскому куратору. В феврале 2016 года его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Сергей Егоров

Россиянин, осужденный за то, что воевал на стороне "ДНР". Попал в плен в апреле 2017 года. Правда, непонятно как: ведь он служил в охране воинской части. Был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Денис Сидоров

Россиянин, воевавший на стороне сепаратистов. Был задержан в 2016 году на Донбассе. В 2017 году его приговорили к 11 годам лишения свободы. Отбывал наказание в Житомирской колонии.

Остался без обмена. Руслан Гаджиев

Это гражданин России, который в последний момент был снят с обмена, и в итоге он прошел по формуле "35 на 34".

Информацию о снятии подтвердил адвокат Гаджиева Валентин Рыбин. Российская сторона этого факта никак не комментирует. Она также не подтверждает и не опровергает этой информации.

Гаджиева приговорили к 15 годам в минувшем августе. Он служил танкистом в батальоне "ЛНР" "Август". В тексте приговора указывается, что Гаджиев признан виновным в участии в ведении агрессивной войны, участии в террористической организации и теракте, который привел к гибели людей, а также незаконном обращении с оружием.