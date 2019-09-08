Посольство России в Амстердаме не получало от властей Голландии обращений по поводу выдачи бывшего зенитчика так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к катастрофе Boeing (рейс MH17) в Украине в 2014 году. Об этом передает РИА "Новости".

"Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало", - рассказал анониный представитель посольства.

Напомним, что следователи из Государственной прокуратуры Нидерландов допросили подозреваемого по делу о крушении MH17 в 2014 году на Донбассе Владимира Цемаха, прежде чем его выдали на обмен с Россией. 

По информации источников, обмен был отложен именно по просьбе Нидерландов, для того, чтобы дать возможность следователям допросить Цемаха. 

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны детали спецоперации по похищению Цемаха.

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