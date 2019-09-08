Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения властями Российской Федерации 8 сентября 2019 года в аннексированном Крыму так называемых "местных выборов".

"Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины", - говорится в заявлении МИД Украины.

В министерстве считают, что так называемые "местные выборы" - грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной ассамблеи ООН "территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" 2016-2018 гг, а также ряда международных договоров, участниками которых являются Украина и РФ.

"Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - утверждают в МИД.

Также в ведомстве заявляют, что новые нарушения международного права со стороны РФ говорят о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ.

"Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая "нормализация и налаживание диалога" вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушений", - сообщают в МИД.

"МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" во временно оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также увеличить усилия с целью прекращения оккупации Крыма", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Ранее "Страна" сообщала, что чиновник из Боснии и Герцеговины заявил о российском Крыме, в МИД Украины выразили протест.

Также мы рассказывали, что в Минсоце назвали точное число зарегистрированных беженцев из Крыма и Донбасса.