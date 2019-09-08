В воскресенье, 8 сентября, в Гонконге антиправительственные демонстранты собрались у здания генконсульства США. Митингующие просили защиты у лидера США Дональда Трампа, передает ТАСС.

"Президент Трамп, защити нас!", "Даешь демократию в Гонконге!" - такие надписи были на транспарантах в руках участников акции.

Пикетирующие передали дипломатам США петицию, призывающую Белый дом поддержать требования протестующих и принять специальный законодательный акт с целью оказания санкционного давления на правительства КНР и Гонконга с тем, чтобы обеспечить соблюдение демократических прав и свобод на этой автономной территории.

"Мы призываем правительство США принять акт о правах человека и демократии в Гонконге", - пояснил 30-летний активист Цанг.

Он опасается нарушения Пекином принципа "одна страна - две системы" и ущемления демократических ценностей в бывшем британском анклаве, которому была гарантирована широкая степень автономии до 2047 года.

Напомним, что в Гонконге полиция впервые применила огнестрельное оружие против протестующих.

Также полицейские задержали 36 человек, в том числе и 12-летнего ребенка.