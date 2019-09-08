Президент Беларуси Александр Лукашенко, в пятницу, 6 сентября, заявил, что Беларусь может ограничить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". Об этом сообщает "БЕЛТА".

"Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть... Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть", - заявил он.

"Это надо россиянам? Нет. Ну, так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования", - добавил президент.

Ранее "Страна" сообщала, что 23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

Также мы рассказывали, что 2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилось около 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ.