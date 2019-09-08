Больше ста авиарейсов отменили в Японии из-за того, что на страну надвигается мощный тайфун "Факсай". Кроме того, железнодорожные власти планируют отменить 50 скоростных поездов. Удар стихии ожидается завтра, 9 сентября, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на метеорологов.

"Ветер и проливной дождь могут внезапно усилиться, вызвав сильный шторм на море, есть риск, что в столице Токио и некоторых других районах порывы ветра могут достигать рекордной скорости", - утверждают синоптики.

По прогнозам, скорость ветра может достигать 40 метров в секунду, проливные дожди принесут до 300 мм осадков в ближайшие 24 часа.

Ранее "Страна" сообщала, что тайфун "Байлу" парализовал жизнь на Тайване.

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