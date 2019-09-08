Нападающий сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поблагодарил болельщиков за поддержку команды в игре с Литвой в отборе к Евро-2020.

"Украинские болельщики преодолели большое расстояние, чтобы поддержать нас, поэтому мы не могли играть перед ними спустя рукава. Ради них ты выходишь на поле и отдаешь все свои силы. Перед началом игры я увидел, сколько приехало фанатов, и немного удивился. Еще больше удивился, когда вышел на разминку и увидел, что практически все болельщики на трибунах поддерживали нас. Огромное им спасибо", - рассказал спортсмен, передает "Террикон".

Ярмоленко также рассказал, что он только набирает форму и находится не в лучшей кондиции из-за пропущенных тренировок и травм.

"Думаю, Андрей Шевченко остался доволен игрой. В ближайшие дни разберем матч, тренерский штаб укажет нам на наши ошибки, чтобы мы в их будущем не допускали", - добавил Ярмоленко.

Напомним, что сборная Украины разгромила Литву. Видео опасных моментов и голов.

Также Шевченко рассказал, за счет чего Украине удалось разгромить Литву.