В воскресенье, 8 сентября, семья Олега Сенцова, который был освобожден в рамках обмена пленными, пересекла административную границу с оккупированным Крымом. Теперь они направляются в Киев для того, чтобы встретиться с ним. Об этом рассказал собственник телекомпании ATR Ленур Ислямов в своем Facebook.

"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админграницу с оккупированным Крымом. Направляются в Киев, обняться с сыном, отцом, мужем. Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились".

Скриншот: Facebook/Ленур Ислямов

Напомним, вчера Сенцов поговорил с мамой по телефону, она сказала, что уже собирается к нему.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину вернулись 35 человек, полный список здесь. Еще 35 человек прилетели в Москву.

Также мы рассказывали, что Сенцов получит премию Сахарова из рук президента Европарламента.