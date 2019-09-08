В воскресенье, 8 сентября, в Тбилиси к зданию парламента пригнали стадо овец. Митингующие выступают против поддержи депутатами главы Кабинета министров под руководством Георгия Гахарии, передает 1tv.ge.

"Часть "овец" находится внутри (в парламенте - Ред.). Только овцы могут получать приказы, нажимать на кнопки по голосованию. Только овцы являются такими животными", - заявил один из лидеров движения "Стыдно" Гига Макарашвили.

Отметим, что с утра в здании парламента депутаты рассматривают вопрос выражения доверия правительству. У служебного входа в законодательный орган собрались активисты "Стыдно", чтобы устроить так называемый коридор позора для депутатов и кандидатов в министры.

Между митингующими и депутатом парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", которая выступает за выстраивание диалога с РФ, Эмзаром Квициани произошла потасовка.

На заседании был объявлен перерыв, депутат вышел на улицу, где протестующие встретили его с выкриками "предатель". Эти выкрики вывели из себя оппозиционера, который попытался броситься на участников акции протеста, однако сотрудники полиции отвели его в другое место.

На данный момент ситуация у парламента стабильная, однако митингующие утверждают, что Квициани нанес физическое оскорбление их соратникам и требуют, чтобы полиция задержала народного избранника.

Фото: 1tv.ge

Ранее "Страна" сообщала, что главу МВД Грузии Георгия Гахарии, которого требовал уволить Майдан, выдвинули на пост премьера.

Также премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку.