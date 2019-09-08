Рассказывая об ужасах урагана Дориан, Трамп дразнил кота лазерной указкой. Видео
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видео, на котором он играет с котом лазерной указкой на фоне карты движения урагана "Дориан".
На видео президент одновременно делает два дела - играет с питомцем и водит лазерной указкой по карте с ураганом. И все это проходит под музыку из британской комедийной передачи "Шоу Бенни Хилла".
8 сентября 2019 г.
Видео: Twitter/Donald J. Trump
Подписчики Трампа неоднозначно отреагировали на пост президента. Одним видео показалось забавным, они писали "Ха-ха-ха, лучший президент" и "Как можно не любить этого президента", а другие осудили американского лидера за подобную публикацию и написали, что "Это грустно" и "Это что, действительно твит американского президента?"
Скриншот: Twitter/Donald J. Trump
Ранее: "Страна" сообщала, что в Конгрессе США снова взялись за подготовку импичмента для Трампа.
Также мы рассказывали, что демократы обвиняют Трампа, который потратил на Стену с Мексикой деньги, предназначенные на сдерживание России.