Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видео, на котором он играет с котом лазерной указкой на фоне карты движения урагана "Дориан".

На видео президент одновременно делает два дела - играет с питомцем и водит лазерной указкой по карте с ураганом. И все это проходит под музыку из британской комедийной передачи "Шоу Бенни Хилла".

Видео: Twitter/Donald J. Trump

Подписчики Трампа неоднозначно отреагировали на пост президента. Одним видео показалось забавным, они писали "Ха-ха-ха, лучший президент" и "Как можно не любить этого президента", а другие осудили американского лидера за подобную публикацию и написали, что "Это грустно" и "Это что, действительно твит американского президента?"

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Ранее: "Страна" сообщала, что в Конгрессе США снова взялись за подготовку импичмента для Трампа.

Также мы рассказывали, что демократы обвиняют Трампа, который потратил на Стену с Мексикой деньги, предназначенные на сдерживание России.