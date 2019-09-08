Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено проверить уровень выполнения Ираном ядерного соглашения. Новый глава МАГАТЭ Корнел Феруцэ лично прибыл в Тегеран, чтобы начать проверку, передает Iran Press.

"В воскресенье глава МАГАТЭ Корнел Феруцэ прибыл в Тегеран, чтобы поговорить с официальными лицами Ирана", - сказано в сообщении.

Как отметил представитель Международного агентства по атомной энергии, визит Феруцэ в рамках "продолжающегося взаимодействия между МАГАТЭ и Ираном" совпал с третьим этапом приостановки ядерных обязательств Тегерана.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Дональд Трамп выложил в Twitter секретный снимок иранской космической базы.

Также на космодроме Хомейни в Иране на стартовой площадке взорвалась ракета. Фото.