В воскресенье, 8 сентября в России проходит единый день голосования. Россияне в дополнительных выборах избирают депутатов Государственной Думы, глав 19 субъектов федерации (16 прямых и 3 через голосование в парламенте) и депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что по данным на 10:00, явка избирателей на выборах в Мосгордуму составляет около 2%.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что голосование проходит штатно, сигналов и жалоб нет.

Отмечается, что в 2014 году явка на выборах в Мосгордуму на десять часов утра составляла 1,64%. Голосование по выборам депутатов Мосгордумы продлится с 08:00 до 20:00 воскресенья.

Напомним, что в Москве начались задержания участников митинга за свободные выборы.

Также глава Мосгордумы извинился перед Собчак за своего стажера, который "отомстил" ей за Жириновского.