Вчера, 7 сентября, в Нью-Йорке произошло знаковое ЧП. 42-летний Тевон Варлак из Далласа повредил бронзовую статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит.

Фото атаки показал в своем Twitter известный американский адвокат Мэнни Аликандро.

Фото: twitter.com/Manny_Alicandro

Житель Далласа был задержан по обвинению в акте вандализма. По данным городской полиции, он ударил статую металлическим предметом, повредив правый рог быка.

Скульптура "Атакующий бык", также известная как "Бык с Уолл-стрит", была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовый зверь расположен в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.

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