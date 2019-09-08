На Донбассе подполковник тылового обеспечения погорел на крупной взятке. Фото
В Краматорске сотрудники ГБР на взятке в 71 тысячу гривен задержали подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.
Офицер был главой тылового обеспечения и требовал взятку от поставщика продуктов.
В ГБР сообщили, что сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников.
Пограничника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному уведомления о подозрении, избрания подполковнику пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.
В случае доказательства вины, подполковнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Фото: ГБР
Напомним, что в Полтаве на взятке задержали главу областной таможни. Фото.