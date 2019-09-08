В Краматорске сотрудники ГБР на взятке в 71 тысячу гривен задержали подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Офицер был главой тылового обеспечения и требовал взятку от поставщика продуктов.

В ГБР сообщили, что сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников.

Пограничника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному уведомления о подозрении, избрания подполковнику пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, подполковнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Фото: ГБР

Напомним, что в Полтаве на взятке задержали главу областной таможни. Фото.

Также в Киеве на взятке в $5 000 задержали двух прокуроров.