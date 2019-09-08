В России предложили заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - сообщила омбудсмен.

Москалькова добавила, что в Украине еще остаются в заключении "немало граждан России".

"Полагаю, что сегодняшний большой шаг по возвращению граждан России и Украины домой должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной, а также стабилизацией ситуации на востоке Украины", - отметила она.

Как сообщал, что после обмена пленными в ЕС ждут следующих шагов к установлению мира.

Также Трамп поздравил Киев и Москву с обменом пленными.