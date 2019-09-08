Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам ХАМАСа в секторе Газа. Об этом в Twitter сообщает официальная страница израильской армии.

Удары были нанесены в ответ нападение на военных Израиля.

"Вооруженный беспилотник, выпущенный из Газы, сегодня утром сбросил взрывчатку на транспортное средство армии Израиля. В ответ мы только что нанесли удар по нескольким целям ХАМАСа, включая склады военно-морской техники и два военных соединения в Газе", - говорится в сообщении.

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Ранее "Страна" сообщала, что Израиль нанес удар по морской базе ХАМАС в ответ на ракетный обстрел своей территории.

Также ХАМАС запустил 30 ракет по Израилю и получил в ответ авиаудар по сектору Газа.