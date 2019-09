Вчера, 7 сентября, в Европе прошли очередные поединки отборочного турнира к Евро-2020. В Париже, на "Стад де Франс" чемпионы мира принимали команду Албании и разгромили ее со счетом 4:1.

Но матч запомнился не только уверенной победой хозяев, а и двойным конфузом в который угодили его организаторы. Сначала для команды гостей включили неправильный гимн. Вместо гимна Албании из динамиков понеслась мелодия гимна Андорры.

Когда албанцы поняли, что это не гимн их страны (начало гимна Андорры похоже на "Марсельезу" - Ред.), потому что следом прозвучал и гимн Франции, то отказались играть, пока не прозвучит правильный гимн. Пока шли разборки, матч задержали на семь минут.

В итоге, гимн Албании нашли и включили его на стадионе. Но затем произошел еще один ляпсус. Диктор "Стад де Франс" оправдываясь за этот инцидент, принес извинения сборной Армении.

В сети появилось видео как сборная Албании слушает чужой гимн.

"Смущенные лица игроков Албании, когда они понимают, что это неправильный государственный гимн", - так подписал видео портал Goal.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem pic.twitter.com/RVgRJEtTEU