В Запорожской области водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с другим авто. В результате ДТП четыре человека погибли, и еще четверо получили травмы, передает пресс-служба Нацполиции.

"Водитель автомобиля "Fiat Doblo" выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2104", который двигался во встречном направлении. В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля "Fiat Doblo", военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

Также четыре пассажира автомобиля "ВАЗ" - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Фото: НПУ

Напомним, что в жутком ДТП под Житомиром погибли четверо юношей, еще трое девушек травмированы.

Также во Львовской области в тройном ДТП погиб водитель и пострадало 11 детей. Фото.