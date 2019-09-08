В Конгрессе США готовятся объявить импичмент главе Белого дома Дональду Трампу. В законодательном органе поставят на голосование резолюцию о проведении расследования для объявления импичмента, передает "Голос Америки".

"Члены Юридического комитета Палаты представителей планируют провести голосование для того, чтобы определить параметры проведения расследования, целью которого является объявление импичмента президенту Дональду Трампу", - сказано в сообщении.

На данный момент в комитетах Конгресса изучают вопросы, касающиеся предоставления Трампом налоговых деклараций, незаконной передачи денег свидетелям, угрожавшим президенту обнародованием информации о его личной жизни, а также расходования бюджетных средств на собственные гостиницы и другие объекты недвижимости.

Конгрессмены намерены уже на следующей неделе вынести документ на рассмотрение Юридического комитета. Проект резолюции будет обнародован в понедельник, 9 сентября.

Напомним, что в Конгрессе США проголосовали против импичмента для Трампа.

Также демократы США по-прежнему не исключают импичмента Трампа.