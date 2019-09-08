Один разведчик погиб, другой потерял ногу. Стали известны детали спецоперации по похищению Цемаха
Во время спецоперации СБУ по доставке в Украину бывшего зенитчика так называемой "ДНР", которого считают причастным к катастрофе МН17, Владимира Цемаха погиб один украинский разведчик, и еще один - потерял ногу. Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на анонимный источник.
Один из участников спецоперации рассказал, что при вывозе Цемаха с неподконтрольной территории 27 июня был смертельно ранен сержант 74 ОРБ Александр Колодяжный. Он умер 11 июля в военном госпитале в Киеве, не приходя в сознание.
"Нашей задачей было, собственно, перевезти Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга. В так называемой "ДНР" до сих пор не знают, в какой именно пробел мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемаха", - рассказал анонимно силовик.
Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Колодяжному и еще бойцу фактически пришлось идти по минному полю.
"Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и "сорвал" противопехотную мину. Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. В результате, Сашу вывозили уже без сознания, а второй боец потерял ногу", - вспоминал он.
Напомним, что Баканов и Зеленский рассказали, почему Украина отпустила Цемаха.
Также Генпрокурор Нидерландов уже попросил Россию выдать Цемаха .