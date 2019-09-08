Вчера, 7 сентября, под Киевом в элитном конном клубе Equides прошел корпоратив для менеджеров корпорации Roshen (принадлежит Петру Порошенко - Ред.) в честь ее 23-летия. Назывался он Roshen Music Fest. Это традиционное мероприятие, которое корпорация экс-президента проводит с большим размахом. В прошлом году, на нем выступал, например, Монатик.

В этот раз перед дорогими гостями пели украинская группа The Hardkiss, британский поп и джаз певец Джейми Каллум и модные Jungle - это британская группа из Лондона, исполняющая музыку в жанрах модерн-соул и неосоул.

По всей территории комплекса были разбросаны фотозоны с логотипами Roshen.

Реклама феста, фото: Варвара Квитка

Фотозоны феста, фото: Варвара Квитка

Гости фестиваля, фото: Варвара Квитка

Участница вечеринки Анастасия, фото: Варвара Квитка

Поет Джейми Каллум, фото: Варвара Квитка

Ранее "Страна" сообщала, что после визита "Страны" в кафе Порошенко там запретили проводить съемку.