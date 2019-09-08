В субботу, 7 сентября в Черниговской области, около села Гончаровское, при перемещении техники погиб украинский военный. Об этом в Facebook сообщает оперативное командование "Север".

Отмечается, что военный проходил контрактную службу в воинской части оперативного командования "Севера". Мужчина погиб погиб в результате нарушения мер безопасности.

Для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование. Инцидент внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.

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Напомним, что под обстрелом на Донбассе погиб украинский военный.

Также в больнице Днепра скончался тяжело раненый под Широкино украинский военный.

Кроме того, в Николаеве военный в балаклаве ездил на мопеде и вырывал у женщин сумочки.