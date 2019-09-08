Бывший военный прокурор Анатолий Матиос назвал имена 13 россиян, которых Украина выдала России. Об этом он сообщил в Facebook и раскрыл подробности их уголовных дел.

Он отметил, что военные прокуроры провели досудебное расследование, процессуальное руководство и поддержали государственное обвинение в отношении следующих лиц.

1) Седиков Алексей Сергеевич, гражданин РФ, осужден за участие в составе террористической организации т.н."ЛНР" в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины, по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины к 11 годам лишения свободы. Применено помилование.

2) Сидоров Денис Владимирович, гражданин РФ, осужден за участие в составе террористической организации "ДНР" в боевых действиях против подразделений сил АТО, по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины к 11 годам лишения свободы. Применено помилование.

3) Агеев Виктор Александрович, гражданин РФ, осужден за участие в террористической организации т.н. "ЛНР" и незаконное обращение с огнестрельным оружием по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Применено помилование.

4) Баранов Александр Вячеславович, гражданин Украины, который в 2014 году после оккупации Россией территории Крыма, будучи военнослужащим украинской армии, совершил государственную измену и дезертирство, перешел на сторону врага, незаконно принял гражданство РФ после оккупации Крыма, осужден за государственную измену и дезертирство по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания младшего сержанта. Применено помилование.

5) Одинцов Максим Евгеньевич, гражданин Украины, который в 2014 году после оккупации Российской Федерацией территории Крыма, будучи военнослужащим украинской армии, совершил государственную измену и дезертирство, перешел на сторону врага, незаконно принял гражданство РФ после оккупации Крыма, осужден за государственную измену и дезертирство по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания младшего сержанта. Применено помилование.

6) Просолова Юлия Вадимовна, гражданка Украины, осуждена за совершение по заданию руководителей террористической организации т.н. "ДНР" террористического акта 31.03.2017 в г. Мариуполь, в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки Управления службы безопасности Украины в Донецкой области полковник Хараберюш А.И., по ч. 3 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины к 12 годам лишения свободы. Применено помилование.

7) Ежов Станислав Станиславович, граждане Украины, осужден за совершение государственной измены (будучи заместителем руководителя Протокола Премьер-министра Украины оказывал помощь ГУ ГШ ВС РФ в проведении подрывной деятельности против Украины путем передачи служебной информации с ограниченным доступом), по ч. 1 ст. 111 УК Украины к лишению свободы сроком 3 года 28 дней, который он отбыл находясь под стражей (до вступления приговора в законную силу судом изменена мера на личное обязательство).

8) Васьковский Андрей Сергеевич, гражданин Украины, осужден за государственную измену (будучи сотрудником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины оказывал помощь разведывательным органам Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем передачи служебной информации с ограниченным доступом), по ч. 1 ст. 111 УК Украины к лишению свободы сроком 1 год 7 дней, который он отбыл находясь под стражей (до вступления приговора в законную силу судом изменена мера на личное обязательство).

9) Ломако Юрий Николаевич, гражданин Украины, осужден за государственную измену путем сбора и передачи сведений военного характера 316-го разведывательного Центра ГУ ГШ ВС РФ, по ч. 1 ст. 111 УК Украины, к 5 годам лишения свободы. Применено помилование.

10) Лазарев Сергей Александрович, гражданин Украины, осужден за государственную измену путем передачи Главному управлению Генштаба ВС РФ сведений в сфере обороны и информации военного характера, по ч. 1 ст. 111 УК Украины, к 4 годам лишения свободы. Применено помилование.

11) Кореновский Дмитрий Евстафьевич, гражданин Украины, обвиняется государственной измене и содействии деятельности террористической организации (передавал представителям ГУ ГШ ВС РФ и "ДНР" информацию военного характера), по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

12) Федоров Виктор Андреевич, гражданин Украины, обвиняется в государственной измене и содействии деятельности террористической организации (передавал представителям ГУ ГШ ВС РФ и "ДНР" информацию военного характера), по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

13) Хоменко Олег Юрьевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и дезертирства по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

Фото: Facebook

Напомним, что в Минске 18 сентября обсудят обмен по формуле "всех на всех".

Также Франция поздравила Украину и Россию с возобновлением диалога и обменом пленными.