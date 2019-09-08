В Южноукраинске (Николаевская область) грабитель взял в заложницы женщину и угрожал ей cначала ножом, а потом обещал сброситься вместе с ней с балкона. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"6 сентября злоумышленник проник в квартиру и украл ценные вещи. Прибывшие по вызову на место происшествия полицейские начали искать злоумышленника в соседних многоэтажках, где и услышали женский крик о помощи.

Вскоре копы наткнулись на мужчину, который держал нож у шеи женщины и намеревался спрыгнуть вместе с ней с балкона. Пытаясь спасти женщину и задержать нападавшего, один из полицейский получил ножевое ранение правой руки", - уточнили в пресс-службе.

История развивалась так. Ранее судимый мужчина действительно совершил квартирную кражу в соседнем с собственным домом. Находясь у себя дома, он увидел, что полицейские осуществляют поквартирный обход. Поэтому, не желая быть уличенным в совершенной квартирной краже, бывалый вор пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы последняя сидела тихо. Но услышав, как полицейские стучат в дверь их квартиры, женщина не растерялась и изо всех сил позвала на помощь.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 36-летний житель. Южноукраинска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Он недавно освободился из мест лишения свободы и имел непогашенную судимость. Задержанному грозит лишение свободы до шести лет.

Фото: НПУ

Напомним, что в селе под Киевом ревнивый муж бросился с ножом на собутыльника.

Также в Киеве ночью мужчина сделал замечание шумной компании и получил три удара ножом.