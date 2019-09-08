Вчера, 7 сентября, в США состоялся финал заключительного в этом сезоне турнира серии Grand Slam - US Open (Открытый чемпионат США - Ред.). И его результат смело можно назвать сенсационным.

Юная канадская теннисистка Бьянка Андрееску (ей 19 лет - Ред.) уверенно в двух сетах разобралась с американкой Сереной Уильямс, которая выбила из полуфинала нашу Элину Свитолину. Счет финала - 6:3, 7:5.

Официальный Facebook турнира после окончания поединка показал яркие фото юной победительницы. Бьянка Андрееску не смогла сдержать эмоций и рухнув на колени поцеловала счастливый корт.

Фото: Facebook

Cтоит отметить, что победа на престижном US Open-2019 стала высшим достижением Бьянки в ее карьере, до этого она могла похвастаться лишь выходом во второй круг Australian Open-2019 и Roland-Garros-2019.

Для знаменитой Серены Уильямс это был уже десятый финал на US Open. В коллекции 37-летней спортсменки 6 титулов победительницы US Open и 23 - на турнирах серии Grand Slam.

Ранее "Страна" сообщала, что Элина Свитолина уверенно обыграла сестру Уильямс во втором круге US Open.