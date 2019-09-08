Вчера в Европе прошли очередные семь матчей группового отборочного турнира к Евро-2020. Внимание болельщиков Украины было приковано к Вильнюсу и к Белграду. В столице Литвы наша сборная без проблем разобралась с командой хозяев (0:3), а в матче наших главных конкурентов за путевку на еврочемпионат победу праздновали Роналду и Со. Португальцы в гостях одолели сербов (2:4).

Итак, вот все результаты матчей 7 сентября

Группа А

Косово - Чехия - 2:1



Англия - Болгария - 4:0

Группа В

Литва - Украина - 0:3



Сербия - Португалия - 2:4

Группа H

Исландия - Молдова - 3:0



Турция - Андорра - 1:0



Франция - Албания - 4:1.

После победы в Литве шансы сборной Украины попасть на Евро-2020 значительно выросли.

Вот каково сейчас положение в группе В

Фото: terrikon.com

Напомним, "Страна" рассказывала, что Шевченко рассказал, за счет чего Украине удалось разгромить Литву