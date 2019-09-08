Отбор на Евро-2020. Украина громит Латвию, Португалия выигрывает у сербов. Все итоги матчей 7 сентября
Вчера в Европе прошли очередные семь матчей группового отборочного турнира к Евро-2020. Внимание болельщиков Украины было приковано к Вильнюсу и к Белграду. В столице Литвы наша сборная без проблем разобралась с командой хозяев (0:3), а в матче наших главных конкурентов за путевку на еврочемпионат победу праздновали Роналду и Со. Португальцы в гостях одолели сербов (2:4).
Итак, вот все результаты матчей 7 сентября
Группа А
Косово - Чехия - 2:1
Англия - Болгария - 4:0
Группа В
Литва - Украина - 0:3
Сербия - Португалия - 2:4
Группа H
Исландия - Молдова - 3:0
Турция - Андорра - 1:0
Франция - Албания - 4:1.
После победы в Литве шансы сборной Украины попасть на Евро-2020 значительно выросли.
Вот каково сейчас положение в группе В
Фото: terrikon.com
Напомним, "Страна" рассказывала, что Шевченко рассказал, за счет чего Украине удалось разгромить Литву