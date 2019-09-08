В Киеве, 7 сентября, стартовал десятый чемпионат мира по многоборью среди телохранителей Bodyguard-2019, в этот же день начался первый этап соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госохраны.

В соревнованиях примут участие 26 команд лучших телохранителей первых лиц государств из Украины, Беларуси, Грузии, Иордании, Китая, Молдовы, Румынии, Болгарии и Сербии. Представлены и две команды женщин-телохранительниц от Управления государственной охраны и Фискальной службы Украины.

В субботу, после церемонии открытия, телохранители показали технику пешего сопровождения охраняемого лица, во время посещения массовых мероприятий, предоставление домедицинской помощи, эвакуации в случае угрозы жизни VIP-лицу, отражение атаки злоумышленника в толпе и приемы рукопашного боя. По результатам первого дня в тройку лидеров попали службы охраны президентов Беларуси и Украины и команда телохранителей из Молдовы.

Уже в воскресенье, 8 сентября, участники будут преодолевать полосу препятствий на автомобиле с эффектными приемами экстремального вождения транспортным средством на площади перед стадионом "Олимпийский".

Чемпионат мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019 продлится до 10 сентября включительно. Участники будут также демонстрировать навыки стрельбы, экстремального вождения автомобилем, а также поиска взрывчатки в транспортном средстве на скорость.

Фото: пресс-служба Управления Госохраны

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