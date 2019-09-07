Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал освобождение украинского режиссера Олега Сенцова в рамках обмена пленными, который прошел 7 сентября. Об этом лидер Франции написал в своем микроблоге в Twitter.

Скриншот: Twitter/Emmanuel Macron

"Я приветствую освобождение режиссера Олега Сенцова в рамках обмена пленными, проводимого сегодня между Россией и Украиной. Мы всегда были на его стороне", - заявил французский лидер.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину вернулись 35 человек, полный список здесь. Еще 35 человек прилетели в Москву.

Также мы рассказывали, что Сенцов получит премию Сахарова из рук президента Европарламента.

Еще мы говорили о том, что после обмена пленными в ЕС ждут следующих шагов к установлению мира. А Франция обсудит с Россией ситуацию на Донбассе 9 сентября.