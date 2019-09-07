Александр Кольченко, который прилетел в Украину сегодня, 7 сентября, в рамках обмена пленными между РФ и Украиной, рассказал в интервью "Громадському", что не подписывал прошение о помиловании.

По его словам, в СИЗО в Москве его завели в кабинет, где сотрудник дал образец прошения о помиловании.

"Я читаю, а там прошение о помиловании, мол "я, такой-то, признаю свою вину...". Говорю в ответ: спасибо, ничего не буду писать", - рассказал Кольченко.

На вопрос сотрудника СИЗО, хочет ли Александр вернуться назад, он ответил, что ему безразлично.

"Сотрудник такой: "Ладно, вы уже написали". И ушел", - добавил Кольченко.

Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет. Его арестовали в Крыму и осудили за участие в "террористической организации" к 10 годам заключения вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовым. Наказание отбывал в исправительной колонии №6 в российском Копейске (Челябинская область).

"Страна" публиковала материал обо всех, кто прилетел в Украину по обмену с Россией.

Напомним, что 7 сентября, произошел обмен заключенными между Украиной и Россией.

Кроме того, мы рассказывали, что освобожденный из плена Олег Сенцов завтра встретится с мамой.