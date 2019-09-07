В "Киевзеленстрое" тихо "распилили" 10 млн гривен на благоустройство парка "Партизанской славы"
Служба безопасности Украины разоблачила хищение более 10 миллионов гривен руководством "Киевзеленстроя". Деньги были выделены на благоустройство парка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что заместитель генерального директора в сговоре с представителями бизнеса, который похож на фиктивный, организовали механизм распила денег, которые выделили на капитальный ремонт парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева.
Досудебное расследование задокументировало факты завышения объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму более 10 млн гривен. Это подтвердило заключение экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
В ходе обысков изъяты электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность должностных лиц коммунального объединения и коммерсантов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, объявлено о подозрении заместителю генерального директора по капитальным вложениям коммунального объединения "Киевзеленстрой" и представителю коммерческой структуры.
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