Служба безопасности Украины разоблачила хищение более 10 миллионов гривен руководством "Киевзеленстроя". Деньги были выделены на благоустройство парка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что заместитель генерального директора в сговоре с представителями бизнеса, который похож на фиктивный, организовали механизм распила денег, которые выделили на капитальный ремонт парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева.

Досудебное расследование задокументировало факты завышения объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму более 10 млн гривен. Это подтвердило заключение экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

В ходе обысков изъяты электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность должностных лиц коммунального объединения и коммерсантов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, объявлено о подозрении заместителю генерального директора по капитальным вложениям коммунального объединения "Киевзеленстрой" и представителю коммерческой структуры.

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