В Персидском заливе береговая охрана Ирана задержала филиппинский танкер. Команду танкера подозревают в том, что они перевозили топливо контрабандой. Филиппинское судно было арестовано в двух милях от города Сирык. Об этом сообщает IRIB.

Судно пыталось нелегально перевезти 283,9 тыс. л дизельного топлива. На борту задержанного танкера находилось 12 граждан Филиппин.

"Контрабанда в любой сфере имеет разрушительные последствия для экономики страны и требует твердой позиции против организованных сетей", - заявил командующий береговой охраны провинции Хормозган полковник Хоссейн Дахаки.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Гибралтара отпустили захваченный иранский танкер.

Также мы рассказывали, что танкер "Мрия", который поставлял топливо флоту России, доставили в порт Херсона.