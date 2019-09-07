В субботу, 7 сентября, сборная Украины разгромила команду Литвы (0:3) в отборочном матче к Евро-2020 и укрепила свое лидирующее положение в группе "В". Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча прокомментировал уверенную игру нашей команды.

"Было несколько ошибок, особенно в начале, которых хотелось бы избегать, но это футбол. Поле не давало возможности сыграть более уверенно. В целом, результат отличный и игра была хорошей", - рассказал наш коуч, как передает Футбол 1.

- Сегодня можно сказать, что сборная продемонстрировала класс и показала, как побеждать такие команды?

- Было важно хорошо начать. Мы забили быстрый гол. Ребята очень уверенно и дисциплинированно играли, располагались на поле правильно. Мы никогда не отходили от наших принципов ведения игры: средние и короткие передачи, открывания и правильные перестановки. За счет этого и удалось победить в матче.

- Марлос появился на фланге, но часто смещался на фланг. Это его "игровые инстинкты" или ваши указания?

- Марлос, Ярмоленко и Малиновский являются игроками, которые могут смещаться и менять свои места, при этом структура игры не будет меняться.

- Сегодня была хорошая реализация, концентрация и точность передач. За счет чего сборная Украина к этому приходит?

- За счет понимания, тяжелой работы. Мне приятно отношение футболистов, с которым они приезжают в расположение сборной. Очень важно, когда футболисты уделяют внимание этим аспектам.

- Во вторник матч с Нигерией. Дадите игрокам резерва проявить себя?

- Посмотрим на восстановление игроков. Однозначно, ряд игроков, которые не были задействованы в сегодняшнем матче, сыграют с Нигерией.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Украины разгромила Литву в отборе на Евро-2020.

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