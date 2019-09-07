Бот Whale Alert, который отслеживает все крупные сделки на рынке криптовалют, сообщил, что 94,5 тысяч биткоинов (по нынешнему курсу это больше 1 млрд долларов), перевели на неизвестный кошелек. Об этом пишет "Коммерсант".

Всю сумму отправили туда с 15 разных кошельков. После этого перевода кошелек стал четвертым в рейтинге по объему денег, которые на нем находится. А если не учитывать кошельки, связанные с криптовалютными биржами, он в рейтинге первый.

По мнению экспертов, перевод может быть попыткой крупного игрока рынка криптовалют перевести деньги из биткоинов. При такой сумме это может привести к хаосу на рынке.

Некоторые эксперты считают, что эта трансакция может быть связана с криптовалютной платформой Bakkt, которая будет запущена уже в сентябре. Однако не исключено и то, что это обычный перевод между кошельками.

Ранее "Страна" сообщала, что мужчину, заявившего, что изобрел биткоин, оштрафовали на 4 миллиарда долларов за обман.

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