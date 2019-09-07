Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли сообщил о том, что рад освобождению украинского режиссера Олега Сенцова. Сассоли так же ждет возможности лично вручить режисеру премию Сахарова. Об этом президент Европейского парламента написал на своей странице в Twitter.

"С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека. Я с нетерпением жду возможности вручить ему парламентскую премию Сахарова в ближайшее время", - заявил он.

Скриншот: Twitter/David Sassoli

Премия Сахарова за свободу мысли - ежегодная награда Европейского парламента. Она вручается за достижения в защите прав человека и его основных свобод; за развитие демократии и отстаивание верховенства закона; за уважение к международному законодательству; за защиту прав меньшинств.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, 7 сентября, произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В Украину вернулись 35 человек, полный список можно посмотреть здесь.

Также мы рассказывали, что возможно обсуждение обмена "всех на всех" в Минске 18 сентября.