Мама украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова, освобожденного сегодня в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, собирается завтра, 8 сентября, выехать в Киев к сыну вместе с внуком Владом. Об этом она сказала в телефонном разговоре с сыном после того, как самолет с украинцами приземлился в "Борисполе". Новость сообщают "Крым.Реалии".

"Я вижу тебя! С Алиной! Ты как? Моя радость! Целую, обнимаю! На завтра готовлюсь", - сказала Людмила Сенцова.

Она сказала, что очень рада, что дождалась возвращения сына: "Я его дождалась. Я завтра его обниму".

Сам Сенцов после приземления в Киев поблагодарил всех, кто боролся за освобождение пленных все эти годы и помогал им и их семьям.

Ранее "Страна" сообщала, что пленных обменяли по формуле "35 на 35", но контактная группа может обсудить обмен пленными в формате "всех на всех" уже 18 сентября.

Также мы публиковали фото с самолета, на котором украинцы летели домой.