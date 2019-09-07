Крымчанин Владимир Балух и украинский режиссер Олег Сенцов, которые прилетели из России в рамках обмена пленными сегодня, 7 сентября, уже уехали из клиники "Феофания". Остальные еще остаются на медицинском обследовании. Об этом сообщает "5 канал".

"ЭКГ, общие клинические анализы и ультразвуковые исследования успели провести бывшим заложникам Кремля в больнице "Феофания". Туда доставили одиннадцать освобожденных пленников. Речь идет о гражданских лицах из общего списка в 35 человек", - говорится в сообщении.

Владимир Балух уехал первым и пообещал пообщаться с журналистами позднее. Олег Сенцов уехал после него без комментариев.

Врачи Феофании подтвердили, что состояние бывших заложников разное. Сейчас они проходят необходимые обследования и анализы. Родственники освобожденных пленников находятся рядом с ними.

Напомним, что сегодня в Украину вернулись 35 украинских граждан, которых держали в России, а 35 заключенных из Украины улетели в Москву.

Мы говорили о том, что Туск призвал Россию освободить всех политических заключенных.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что бывший пленный Николай Карпюк рассказал, как его пытали в России.