Глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом, если проигнорирует законопроект о продлении срока Brexit. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Yahoo News.

"Борис Джонсон может попасть в тюрьму, если он не отложит Brexit", - сказал экс-директор службы государственных обвинений Кеннет Дональд.

Депутаты парламента, включая более 20 консерваторов, одобрили законопроект, который направлен на то, чтобы предотвратить выход Британии из ЕС без соглашения. Он должен стать законом в понедельник, 9 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что брат премьера Великобритании, который не согласен с планами Бориса Джонсона, уходит в отставку.

Также мы рассказывали о том, что премьер Джонсон эмоционально заявил, что не допустит переноса Brexit.