В субботу, 7 сентября, в Вильнюсе игроки сборной Украины одержали пятую победу на групповом этапе отбора Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко разгромили сборную Литвы со счетом 3:0.

Нашим футболистам удалось забить быстрый гол. Уже на 7-й минуте встречи Марлос нашел рассекающим пасом в штрафной Александра Зинченко. А затем наш защитник Манчестер Сити молниеносно развернулся и отправил мяч в сетку.

Подопечные Шевы после быстрого гола взяли мяч под контроль, а хозяева начали скатываться в дальние забросы. Несколько раз болельщикам сборной Украины приходилось слегка переживать, но защитники, в особенности Миколенко и Кривцов, и непосредственно кипер Пятов - были на высоте.

На 28-й минуте встречи Марлос запрессинговал и отобрал мяч у одного из соперников, а затем обводящим ударом отправил мяч в левый от себя угол.

Первая сорокапятиминутка и добрая половина второй прошла с сохраняющимся игровым доминированием сборной Украины. Это увенчалось голом Руслана Малиновского на 61-й минуте. После счета 3:0 на табло хозяева активизировались и были очень близки к тому, чтобы забить - однако выход 1 на 1 выиграл наш вратарь Андрей Пятов.

Таким образом подопечные Шевченко набирают 13 очков и сохраняют чисто первое место в своей отборочной группе. Следующая встреча сборной состоится в Харькове 11 октября, против Литвы. После харьковской игры сборной Украины останется в групповом этапе провести всего две игры - против Португалии дома и Сербии на выезде.

Видео: youtube.com/UEFA EuroCup

Как сообщала "Страна", президент УЕФА Александр Чеферин посетил Киев. Главной темой повестки дня его визита было развитие футбольной инфраструктуры, а также развитие массового и детско-юношеского футбола.

Напомним, что 10 сентября подопечные Шевы проведут товарищескую встречу в Днепропетровске против Нигерии. Перед началом игры там пройдет благотворительная акция в честь юного болельщика сборной Украины.

Также в городе пройдет открытая тренировка нашей сборной.