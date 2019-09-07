Украинским морякам, которых держали в плену в России и вернувшимся в Украину в рамках обмена 7 сентября, вручили награды и повысили в званиях. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Украины в Facebook.

Награды и воинские звания освобожденным морякам вручил командующий ВМС Игорь Воронченко в аэропорту "Борисполь".

Скриншот: Facebook/ВМС ЗС України

"Сегодня, в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/ВМС ЗС України

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский пообещал помочь освобожденным пленным деньгами и жильем.

Также мы рассказывали, что захваченные в Керченском проливе корабли вернут Украине.