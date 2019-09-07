Переговоры между Францией и Россией в формате "2+2", которые пройдут 9 сентября, будут в основном посвящены конфликту на Донбассе и Украине. Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на французские СМИ.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по этому поводу заявил: "Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности".

"Приоритеты будут включать в себя меры от укрепления режима прекращения огня до вывода тяжелых вооружений (на линии разграничения на Донбассе - Ред.), разминирование и неотложные гуманитарные меры для жителей Донбасса", - отметил министр.

Также он призвал активизировать усилия для выполнения минских договоренностей, чтобы добиться обмена всех на всех.

Французские СМИ отмечают, что это первые подобные переговоры между Москвой и Парижем после 2014 года.

Напомним, что сегодня в Украину вернулись 35 украинских граждан, которых держали в России, а 35 заключенных из Украины улетели в Москву.

"Страна" рассказывала, что Зеленский назвал возвращение пленных первым этапом разблокирования диалога с Россией.

В России, в свою очередь, рассчитывают на улучшение отношений с Украиной после обмена пленными.