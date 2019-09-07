В Европейском союзе надеются, что после обмена пленными Украина и Россия будут "наращивать импульс". Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Могерини отметила, что сегодня домой вернулись Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие лица, к освобождению которых призывал Европейский союз.

"Их освобождение является свидетельством работы и решимости гражданского общества, активистов и юристов, которые неустанно трудились для достижения этого результата. Мы надеемся, что они быстро смогут воссоединиться со своими семьями, и желаем им скорейшего выздоровления после утомительного заключения. Европейский союз ожидает, что все стороны будут использовать этот импульс", - говорится в заявлении.

Напомним, что сегодня, 7 сентября, произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В Украину вернулись 35 человек, полный список здесь. Еще 35 человек прилетели в Москву.

Также, мы публиковали слова Зеленского о том, что они с Путиным будут делать после обмена пленных и его заявление о том, что возвращение пленных это первый этапо разблокирования диалога с Россией.

"Страна" рассказывала, что в России тоже надеются на установление мирных отношений после обмена.