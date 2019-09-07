Россия готовится вернуть Украине корабли, на которых были захвачены в ноябре 2018 года в Керченском украинские моряки, которые сегодня вернулись на Родину.

Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов, передает "РБК-Украина".

"Для России было крайне важно сохранить лицо и свой тезис о том, что юрисдикция Международного трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это выглядело бы как - ну все - выполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются",- сказал Полозов.

Кроме того, Полозов сообщил, что для России важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине.

Напомним, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В результате инцидента было задержано и арестовано 24 украинских моряка.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и три корабля.

Также мы говорили, что Россия надеется на улучшение отношений с Украиной после обмена.