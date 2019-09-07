В Кабинете министров уволили Вадима Трояна, заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так же Кабмин уволил заместителей министра социальной политики, а также замминистра главы Министерства по делам ветеранов.

Вадим Троян в 2014 году участвовал в противостоянии российской агрессии на Донбассе, он участвовал в освобождении Мариуполя и Марьинки. Был заместителем командира полка "Азов". С 4 марта 2016 занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины. 8 февраля 2017 был назначен заместителем министра внутренних дел.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров назначил сразу 11 новых заместителей министров и уволили семерых.

Также мы рассказывали, что Зеленский все равно уволил главу райадминистрации, которого до этого восстановил по решению суда.