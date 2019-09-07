В разбойном нападении на имение теперь уже бывшего парламентария от "Народного фронта", экс-замглавы регламентного комитета Верховной Рады Павла Пинзеника, произошедшем в ночь на 3 мая в поселке Глеваха Киевской области подозревается уроженец Местийского района Грузии Лери Герлиани.

Об этом свидетельствует решение Васильковского горрайонного суда Киевской области от 22 августа, согласно которому мужчине была продлена безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей вплоть до 20 октября.

Согласно судебным материалам, на территорию частного домовладения, на тот момент еще действующего нардепа, по улице Зоряная Герлиани пробрался, перемахнув через забор после наступления полуночи - в промежутке между 01:30 и 03:00. Злоумышленники отжали окно и оказались в спальне, где на тот момент отдыхали супруги Пинзеники - Павел и Ольга. Непрошеные визитеры связали им руки и ноги пластиковыми стяжками и скотча, после чего начали требовать выдать им ценности под угрозой предмета, похожего на пистолет.

Нардеп согласился открыть грабителям сейф. Вместе с двумя злоумшленниками Пинзеник спустился в подвал, где тем удалось поживиться на крупную сумму - $40 тыс и 20 тыс евро (в более ранних судебных документах речь идет о больших суммах, а именно $40 тыс, 25 тыс евро и 25 тыс грн). Все это время жена нардепа продолжала находиться в спальне связанной, где ее "сторожили" Герлиани и еще один грабитель.

Помимо денег, перед уходом они прихватили с собой ряд ценностей супружеской пары, в том числе часы марки Perrelet - модель Diamond Flower Ceramic A2039/А, на циферблате которого изображен цветок с лепестками, покрытыми 54 бриллиантами. Этот хронограф позднее будет обнаружен при задержании Герлиани. Сам Пинзеник ни разу не указывал этот аксессуар в своих декларациях о доходах. Согласно материалам дела, часы были приобретены им в 2014 году и в настоящее время назначена товароведческая экспертиза для определения их текущей стоимости.

Из судебных материалов также следует, что задержание Герлиани по подозрению в осуществлении разбоя (ч.4 ст.187 УК Украины) произошло спустя три недели после налета на дом Пинзеников. На допросе парламентарий вместе с женой опознали грузинского "гостя", как и обнаруженные при нем статусные часы Perrelet.

Сам Герлиани в суде уверял, что приехал в Украину в качестве туриста в марте 2019 года, после чего проживал в различных отелях. Он сетовал, что при задержании к нему применяли физическую силу при том, что к совершенному ограблению мужчина не имеет никакого отношения.

Еще дальше в слушании по избрании ему меры пресечения пошел адвокат грузина Виталий Мешечек. Он назвал уголовное дело в отношении своего клиента "сфальсифицированным для того, чтобы поставить галочку, ведь потерпевшим является нардеп".

Следственные судьи не прислушались к аргументам защиты Герлиани, избрав, а затем и продлив ему арест в виде безальтернативной меры пресечения.

Добавим, что упоминание об этом уроженце Местийского района 15 лет назад встречалось в сообщениях грузинских СМИ. Тогда, со ссылкой на данные полиции Тбилиси, правоохранители сообщали, что задержали Лери Герлиани как лидера действовавшей в Грузии ОПГ. Ему инкриминировалось вооруженное разбойное нападение на сотрудницу валютного пункта 17 июня 2004 года, которая ехала в маршрутном такси. Под угрозой оружия Герлиани и Со тогда отняли у нее 29,7 тыс лари и 5 тыс рублей. О дальнейшем развитии этого дела каких-либо ссылок обнаружить не удалось.