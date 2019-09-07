Генеральный прокурор Нидерландов обратился к России по делу катастрофы рейса МН17 и попросил передать им подозреваемого Владимира Цемаха. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нидерландский телеканал NOS.

"В настоящее время Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого (Цемаха - Ред.) в деле MH17, об этом написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции", - передает голландский ТВ-канал.

Кроме того, в материале говорится, что следователи прокуратуры Нидерландов уже допросили подозреваемого MH17 Цемаха в Украине, перед тем, как он уехал в Россию по обмену пленными.

Напомним, что Владимира Цемаха отпустили из тюрьмы для обмена в четверг, 5 сентября, в тот же день на Майдане в Киеве порохоботы и националисты устроили акцию против выдачи России этого подозреваемого.

Ранее "Страна" сообщала, что в субботу в письме парламенту министр иностранных дел Стеф Блок констатировал, что обмен был отложен по просьбе Нидерландов для того, чтобы дать возможность следствию снова опросить Цемаха.