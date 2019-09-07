Дональд Туск, президент Европейского совета, призвал Россию освободить всех политических заключенных. Об этом Туск написал в своем Twitter.

"Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков приносит мне облегчение. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал Туск.

Скриншот: Twitter/Donald Tusk

Напомним, что сегодня, 7 сентября, произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. Около 13:40 самолет с украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь". В Украину вернулись 35 человек, полный список можно посмотреть здесь.

Также "Страна" рассказывала, что возможно обсуждение обмена "всех на всех" в Минске 18 сентября.

Кроме того, мы рассказывали о том, что в России рассчитывают на улучшение отношений с Украиной после обмена пленными.