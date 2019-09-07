Россия обязана сотрудничать со следователями, которые работают по делу крушения самолета рейса MH17, который сбили на Донбассе в 2014 году. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в своем Twitter.

"В этот важный для украинцев день мы должны помнить, что в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием по сбитому MH17 и усилиями по привлечению к ответственности виновных", - написала Симмонс.

Скриншот: Twitter/Melinda Simmons

Напомним, что сегодня произошел обмен пленными между Россией и Украиной. В Москву по обмену улетел также Владимир Цемах, которого считают важным свидетелем по делу сбитого самолета. Его освободили из тюрьмы в четверг, 5 сентября, под личное обязательство.

"Страна" рассказывала, что следователи из Нидерландов успели допросить Цемаха перед обменом. Это также подтвердили Баканов и Зеленский.